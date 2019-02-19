بالصور..انهيار أجزاء من مبنى زراعة ميسان

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أفاد مصدر في مديرية زراعة محافظة ميسان، الثلاثاء، بانهيار أجزاء من مبنى المديرية، مشيرا الى اضرار مادية بسيطة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "أجزاء متهالكة من مبنى زراعة ميسان سقطت، اليوم، ما اسفر عن أضرار مادية في إحدى السيارات".
واشار المصدر الى "ذعرا تولد بين الموظفين، نتيجة الانهيار دون اي اصابات بشرية"، لافتا الى "توجيهات باخلاء المبنى".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورا تظهر الاجزاء المتضررة من المبنى.
يذكر ان مبنى مديرية زراعة ميسان كان من المقرر اخلاؤه كونه مهدد بالسقوط بع تحذريات اطلقها مختصون منذ اكثر من عام.
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