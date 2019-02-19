كربلاء تمهل المركز 24 ساعة لتحرير ابناءها الذين اختطفوا في النخيب

الخليج 365/ بغدادامهلت الحكومة المحلية في كربلاء، الثلاثاء، الحكومة المركزية 24 ساعة لتحرير ابناءها الذين اختطفوا في النخيب امس.

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في حديث لـ الخليج 365، ان "حكومة كربلاء تمهل الحكومة المركزية ٢٤ ساعة لتحرير ابنائها الذين اختطفوا امس في النخيب"، مبينا ان "جهات معروفة تقف وراء اختطافهم".

واضاف الميالي انه "في حال انتهاء المهلة المحددة فستتحرك الحكومة المحلية لتحرير ابنائهم"، مشيرا الى انه "تم اطلاق سراح اثنين من ابناء كربلاء فما لا يزال اثنين اخرين مختطفين".



واكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، اختطاف 12 مواطنا من النخيب اثناء قيامهم بجمع الكمأ، في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد ١٢٠ كيلو متر غرب ناحية النخيب.