بالفيديو: رجال أعمال يؤسسون مجلس اقتصادي هو الأول من نوعه في العراق

بعد خمسة عشر عاما من التأرجح بين الرأسمالية والاشتراكية بحسب اقتصاديين، أطلق من النجف اول مجلس اقتصادي سيجمع أكثر من ألف ومئتي رجل اعمال، ليضع استراتيجيات العمل التجاري وخططه مستقبلا.

وقد طالب المجلس الاقتصادي بإشراكه في صنع القرار الحكومي، فيما يخص الاقتصاد والتجارة، ويبقى مستقلا في نفس الوقت لدعم القطاع الخاص.

ويرى اقتصاديون، أن انشاء قوة ضغط تجارية من رجال اعمال قد تسد فراغا كان موجودا في السنوات الماضية، من ناحية غياب المتخصصين سواء في الحكومات المحلية او مجالس المحافظات.



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