وقد طالب المجلس الاقتصادي بإشراكه في صنع القرار الحكومي، فيما يخص الاقتصاد والتجارة، ويبقى مستقلا في نفس الوقت لدعم القطاع الخاص.
ويرى اقتصاديون، أن انشاء قوة ضغط تجارية من رجال اعمال قد تسد فراغا كان موجودا في السنوات الماضية، من ناحية غياب المتخصصين سواء في الحكومات المحلية او مجالس المحافظات.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رجال أعمال يؤسسون مجلس اقتصادي هو الأول من نوعه في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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