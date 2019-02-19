بالفيديو: مجزرة في الفرات أشبه بإلارهاب الجديد... فهل من ينقذ الوضع؟

يبدو ان ارتفاع وتيرة المشاريع واعادة البنى التحتية المتضررة في الانبار لم تاتي بشيء ايجابي يعول عليه، في ظل التخبط في ادارة هذه المشاريع والاثار السلبية.

فنهر الفرات الذي يشق قضاء الرمادي، اخذ يتلاشى ويتحول الى مجرى صغير بسبب انقاض المشاريع الكبيرة التي ترمى وسط النهر. هذه الصور ولدت استياء كبيرا في الرمادي، وسط دعوات لتدخل الجهات المسؤولة ومحاسبة المقاولين الذين يرمون الانقاض ويلوثون مياه النهر.



ومن جهتها، وصفت الجهات المسؤولة في الانبار ما يجري في نهر الفرات بالارهاب الجديد، محذرة منفذي المشاريع من خطوات قانونية في حال رمي الانقاض في نهر الفرات.

الى ذلك، يؤكد مسؤولون محليون في الانبار صدور اوامر قبض بحق بعض المقاولين الذين يرمون الانقاض في نهر الفرات، ملوحين بالمضي باجراءات جزائية ومدنية للمطالبة بالتعويض.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

