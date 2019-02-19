جورج قرداحي يوجه رسالة اعتذار لعدم المشاركة في "معرض بغداد للكتاب"

وجه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، اليوم الثلاثاء، رسالة اعتذار إلى رئيس اتحاد الناشرين العراقيين عبد الوهاب الراضي، لعدم مشاركته في "معرض بغداد للكتاب"، مبيناً أن دخول زوجته إلى المستشفى بشكل مفاجئ حال دون مشاركته.
وذكر قرداحي في "رسالة اعتذار"، بحسب الصفحة الرسمي لمعرض بغداد للكتاب، "سعادة الدكتور عبد الوهاب الراضي، رئيس اتحاد الناشرين العراقيين المحترم.. تحية طيبة وبعد.. لقد كنت امنّي النفس بزيارة بغداد وحضور معرض الكتاب، ولكن للأسف طرأ عليّ موضوع عائلي حال دون تمكني من تلبية دعوتكم الكريمة. فقد دخلت زوجتي المستشفى بشكلٍ مفاجىء واضطررت للبقاء معها.. وهي لم تتعافَ بعد".
وأضاف قرداحي في رسالته، "لذلك أرجو أن تقبلوا اعتذاري الشديد منكم ومن جميع الأحبة الذين كانوا ينتظرون مجيئي إلى المعرض، وآمل من كل قلبي أن أتمكن من زيارتكم، وزيارة بغداد العظيمة في مناسبات اخرى ..وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام".
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