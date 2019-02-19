تعيين مديرا جديدا لمرور كركوك



افاد مصدر امني في كركوك، الثلاثاء، بأنه تم تعيين مديرا جديدا لمرور المحافظة. الخليج 365/ كركوكافاد مصدر امني في كركوك، الثلاثاء، بأنه تم تعيين مديرا جديدا لمرور المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تعيين العميد جمال حكيم محمد مديراً لمرور كركوك". وافاد مصدر امني في كركوك، في 27 كانون الثاني 2019، بأن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اعتقل مدير مرور المحافظة و23 ضابطا ومنتسبا في شرطة كركوك، مبينة ان اعتقال مدير المرور جاء للتحقيق بتهمة تسجيل بتهمة تسجيل مركبات بشكل مخالف للتعليمات والقوانين.





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