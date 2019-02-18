عبد المهدي يترأس اجتماعا للجنة التسليح في وزارة الدفاع

الخليج 365/ بغدادترأس القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، اجتماعا للجنة التسليح في مقر وزارة الدفاع.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعا للجنة التسليح في مقر وزارة الدفاع اليوم، لمناقشة عقود التسليح والتجهيز وتعزيز قدرات القوات العراقية".

واضاف المكتب، أن "الاجتماع حضره عدد من القادة والضباط والمسؤولين".

