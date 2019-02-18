صالح: الانتصار الذي حققه العراقيون ضد داعش لفت انظار العالم

الخليج 365/ بغداد

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ان الانتصار الذي حققه العراقيون ضد تنظيم "داعش" لفت انظار العالم، داعيا المجتمع الدولي للوقف الى جانب العراق في اعادة البنى التحتية للمدن المتضررة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي الكسندر دي كرز، وجرى خلال القاء فتح افاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وبلجيكا بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".



واشار صالح من خلال البيان الى ان "الانتصار الذي حققه العراقيون ضد تنظيم داعش الارهابي لفت انظار الاوساط السياسية والشعبية في العالم، مثمناً دور التحالف الدولي ومساهمته في القضاء على الارهاب".

واضاف ان "مرحلة مابعد داعش تحتاج الى جهود مكثفة من قبل الجميع، داعياً المجتمع الدولي للوقوف الى جانب العراق ومساعدته في اعادة البنى التحتية خاصة المدن المتضررة وضرورة اتباع برامج وخطط تنموية بالتعاون مع الامم المتحدة للارتقاء بواقع هذه المدن".

من جانبه، اشاد نائب رئيس الوزراء البلجيكي دي كرو والوفد المرافق له بالانتصارات المتحققة ضد التنظيمات الارهابية، مؤكداً حرص بلاده على مساندة العراق في المجالات كافة".

