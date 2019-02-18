مع ازدياد فرص البطالة هل يُفتح باب التعيين؟ شاركونا آراءكم في الهوا الك

تناقش الاعلامية رفيف الحافظ موضوع البطالة في حلقة اليوم على السومرية. فمع إزدياد فرص البطالة في العراق تقل فرص التعيين... اذاً متى ستعمل الحكومة على فتح باب التعيين وخلق مشاريع لتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل؟ وهل ستبقى الحكومة غافلة نظرها عن هذا الأمر؟ أم ستخلق حلول من دون رشاوى ووساطات؟ هذه الأسئلة وسواها تطرحها الحافظ في حلقة الليلة. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الرقم التالي:



07818833724 07818833724 تابعوا برنامج الهوا الك هذا المساء مع رفيف الحافظ الساعة 9:10 على السومرية.



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