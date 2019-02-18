ويشار الى أن افتتاح المركز يبعث رسائل اطمئنان الى اهالي المنطقة بتحسين الواقع الامني، لا سيما بعد الوعود التي قطعتها شرطة المحافظة بزيادة عناصر الامن والاليات العسكرية في الناحية.
ويذكر أن تعاون المواطن مع الاجهزة الامنية اسهم وبشكل كبير في احباط العديد من العمليات الارهابية، لتأتي خطوة افتتاح مراكز الشرطة معززة، لاستمرار هذا التعاون الذي ينعكس ايجابا على الوضع الامني في عموم الانبار.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شرطة الانبار تفتتح مركزا لها بقضاء هيت... فهل يتحسّن الواقع الأمني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.