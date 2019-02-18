بالفيديو: شرطة الانبار تفتتح مركزا لها بقضاء هيت... فهل يتحسّن الواقع الأمني؟

بناء على الخطة الامنية المعدة من قبل وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة، افتتح قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج مركز شرطة ناحية الفرات بقضاء هيت، وسط تضامن عشائر المنطقة.

ويشار الى أن افتتاح المركز يبعث رسائل اطمئنان الى اهالي المنطقة بتحسين الواقع الامني، لا سيما بعد الوعود التي قطعتها شرطة المحافظة بزيادة عناصر الامن والاليات العسكرية في الناحية.

ويذكر أن تعاون المواطن مع الاجهزة الامنية اسهم وبشكل كبير في احباط العديد من العمليات الارهابية، لتأتي خطوة افتتاح مراكز الشرطة معززة، لاستمرار هذا التعاون الذي ينعكس ايجابا على الوضع الامني في عموم الانبار.



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