الحصول على الاستحقاق المالي، من الترفيع والعلاوة وفسح المجال لاكمال الدراسات العليا وتوفير السكن، مطالب اكد عليها المعلمون لتحسين واقعهم المعيشي. كما طالبوا باصلاح وضع التلميذ والمناهج والبنى التحتية.
الانتباه الى العملية التربوية هي الرسالة التي تحاول نقابة المعلمين ايصالها الى السطات المركزية، بعد سلسلة مناشدات طالبت من خلالها بتحسين الواقع التربوي الا ان الحكومة والبرلمان لم ينظرا بها لغاية الان.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: وقفة احتجاجية لنقابة المعلمين للمطالبة بالاستحقاقات المالية... فهل من جدوى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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