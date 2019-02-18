بالفيديو: وقفة احتجاجية لنقابة المعلمين للمطالبة بالاستحقاقات المالية... فهل من جدوى؟

تعطيل الدوام الرسمي ليومين متتالين لجميع مدارس محافظة بابل هو القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة تضامنا مع المعلمين الذي طالبوا بزيادة تخصيصاتهم المالية.

الحصول على الاستحقاق المالي، من الترفيع والعلاوة وفسح المجال لاكمال الدراسات العليا وتوفير السكن، مطالب اكد عليها المعلمون لتحسين واقعهم المعيشي. كما طالبوا باصلاح وضع التلميذ والمناهج والبنى التحتية.

الانتباه الى العملية التربوية هي الرسالة التي تحاول نقابة المعلمين ايصالها الى السطات المركزية، بعد سلسلة مناشدات طالبت من خلالها بتحسين الواقع التربوي الا ان الحكومة والبرلمان لم ينظرا بها لغاية الان.



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