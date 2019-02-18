بالفيديو: الملاكات التعليمية تعلن عن اضرابها في جميع المحافظات وتهدد بالتصعيد

خالية من كوادرها التعليمية وطلابها، هذا ما بدت عليه مدراس العاصمة بغداد بعد الاضراب الذي تم الاعلان عنه في وقت سابق.

فلمدة يومين متتاليين، قررت الملاكات التدريسية داخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات، وبإيعاز من نقابة المعلمين، ايقاف الدوام الرسمي داخل كل المدارس، والتصعيد اذا لم تستجب الحكومة للمطالب التي وصفها المختصون بالمشروعة.

اما الجهات التربوية المسؤولة كتربية الكرخ الاولى، فاكدت دعمها للمطالب والحقوق التي تسعى الملاكات التعليمية لنيلها، خاصة بعد تراجع وضع المعلم بشكل عام خلال السنوات الاخيرة المنصرمة.



ويترقب المعلمون والتدريسيون كافة الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال اليومين المقبلين، خاصة بعد اعلانهم للاضراب بشكل رسمي، املين بان تستوعب الجهات المختصة صيحاتهم ومطالباتهم التي نادت بانصاف شريحتهم، التي وصفوها بالمظلومة.

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