فلمدة يومين متتاليين، قررت الملاكات التدريسية داخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات، وبإيعاز من نقابة المعلمين، ايقاف الدوام الرسمي داخل كل المدارس، والتصعيد اذا لم تستجب الحكومة للمطالب التي وصفها المختصون بالمشروعة.
اما الجهات التربوية المسؤولة كتربية الكرخ الاولى، فاكدت دعمها للمطالب والحقوق التي تسعى الملاكات التعليمية لنيلها، خاصة بعد تراجع وضع المعلم بشكل عام خلال السنوات الاخيرة المنصرمة.
ويترقب المعلمون والتدريسيون كافة الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال اليومين المقبلين، خاصة بعد اعلانهم للاضراب بشكل رسمي، املين بان تستوعب الجهات المختصة صيحاتهم ومطالباتهم التي نادت بانصاف شريحتهم، التي وصفوها بالمظلومة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الملاكات التعليمية تعلن عن اضرابها في جميع المحافظات وتهدد بالتصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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