السلطة القضائية كانت حاضرة في المؤتمر، مؤكدة ان قرار اعتبار الدكة العشائرية عملا ارهابيا اسهم في الحد من حدوثها، في وقت دعا شيوخ العشائر الى اصدار قانون يضمن حقوق ذوي المجني عليه.
ودعا المؤتمر الى اهمية دعم الجهات التنفيذية والقضائية في تطبيق القانون من دون محاسبة، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع حد لجميع الممارسات العشائرية المرفوضة من قبل القانون والاعراف.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عشائر واسط تدعو لحصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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