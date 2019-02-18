بالفيديو: عشائر واسط تدعو لحصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة

منع المظاهر المسلحة والتشديد على حصر السلاح بيد الدولة ورفض الدكة العشائرية، ابرز الامور التي نوقشت خلال المؤتمر العشائري الذي عقد في واسط بمشاركة الحكومة المحلية.

السلطة القضائية كانت حاضرة في المؤتمر، مؤكدة ان قرار اعتبار الدكة العشائرية عملا ارهابيا اسهم في الحد من حدوثها، في وقت دعا شيوخ العشائر الى اصدار قانون يضمن حقوق ذوي المجني عليه.

ودعا المؤتمر الى اهمية دعم الجهات التنفيذية والقضائية في تطبيق القانون من دون محاسبة، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع حد لجميع الممارسات العشائرية المرفوضة من قبل القانون والاعراف.



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