انتخاب فالا فريد رئيسا مؤقتا لبرلمان اقليم كردستان

الخليج 365/ اربيلانتخب برلمان اقليم كردستان العراق، الاثنين، المرشحة للحزب الديمقراطي الكردستاني فالا فريد رئيسا مؤقتا للمجلس، فيما انتخب هيمن هورامي نائبا اول لها.

وقال مراسل، الخليج 365، إن برلمان اقليم كردستان انتخب اليوم المرشحة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فالا فريد رئيسا للمجلس بعد حصولها على 62 صوتا.

واضاف المراسل، أن فالا فريد ستكون رئيسا مؤقتا لحين الانتهاء من الاتفاقيات، كما انتخب البرلمان هيمن هورامي نائبا اول لها، في حين اختيرت منى قهوجي لمنصب سكرتير رئيس برلمان الاقليم وهي مرشحة عن المكون التركماني.

