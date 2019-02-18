بغداد: اتهام 45 من الوزراء ومن بدرجتهم بالفساد

اسماء السيد - أعلن في بغداد اليوم عن إدانة 45 من الوزراء ومن بدرجتهم بتهم فساد، وإحالة 3070 مسؤولًا على القضاء، والنظر في 21 ألف بلاغ، واسترجاع 700 مليون دولار من الفاسدين، فيما تم شمول 798 مدانًا بالفساد بالعفو العام.

"الخليج 365": قال رئيس الهيئة العامة للنزاهة العراقية عزت توفيق جعفر خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين قدم خلاله تقريرًا عن نشاط الهيئة خلال العام الماضي 2018، وتابعته ""الخليج 365""، إن 56 حكمًا بالإدانة صدر بحق 45 من الوزراء ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين خلال ذلك العام .. موضحًا انه تمت إحالة 3070 متهمًا على القضاء، بينهم 11 وزيرًا ومن بدرجته إلى القضاء، وصدر بحقهم 22 قرارا بالإحالة على المحاكم، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وصدر بحقهم 224 قرارًا بالإحالة على المحاكم.. إضافة إلى النظر في 21 ألف بلاغٍ وإخبارٍ وقضيةٍ جزائية. وأشار إلى أن قيمة المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيئة بلغت حوالى 36 ترليون دينار عراقي (حوالى 30 مليار دولار).

وأوضح أنه تم تنفيذ 441 عملية ضبط بالجرم المشهود لـ 464 متهمًا. فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات مليارا ونصف مليار دينار عراقي (حوالى مليون ونصف مليون دولار). وأوضح أن أوامر التوقيف القضائية بلغت 1417، كان منها 17 أمرًا صدر بحق 12 متهمًا من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم.

شمول 798 مدانًا بالفساد بالعفو العام

أضاف المسؤول العراقي إن عدد المشمولين بقانون العفو العام بلغ 798 مدانًا، صدر بحقهم 503 قرارات قضائية، مشيرًا إلى أن مجموع الأموال التي تم استرجاعها من قبل الهيئة بلغ 740 مليارا و488 مليونا و498 ألف دينار (700 مليون دولار).

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وبيّن أن الهيئة تسلمت 376 هاربًا مطلوبًا للقضاء بجرائم فساد، فتحت بحق 114 منهم ملفات تسلم لثبوت مغادرتهم العراق بعد التحري، ومازال 47 منهم قيد التحري، سواء كانوا داخل العراق أو خارجه، حيث توقفت إجراءات التحري بحق 215 منهم لثبوت عدم مغادرتهم العراق، فيما بلغ عدد المشمولين بكشوفات الذمة المالية 25808 موظفين في أجهزة الدولة.

يشار إلى أن العراق قد حل في عام 2017 في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية، حيث يصنف مؤشر إدراك الفساد البلدان والأقاليم على أساس مدى فساد قطاعها العام.

وقد بلغ العراق أعلى درجة له في الفساد في عام 2007 (178)، بينما سجل أدنى مستوى في عام 2003 (113). وتستخدم منظمة الشفافية الدولية مقياسًا من صفر إلى مائة، ويعني الرقم صفر "شديد الفساد"، و 100 يعني "نظيفا جدًا".



