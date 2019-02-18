بالصور.. مسرح وسينما المنصور في بغداد بعد رفع الصبات وتاهيله



تنشر الخليج 365، صورا لمسرح وسينما المنصور في العاصمة بغداد بعد رفع الكتل الكونكريتية "الصبات" من قبل امانة بغداد. الخليج 365/ بغدادتنشر الخليج 365، صورا لمسرح وسينما المنصور في العاصمة بغداد بعد رفع الكتل الكونكريتية "الصبات" من قبل امانة بغداد.







وتظهر الصور، جانبا من مبنى المسرح وحدائقه بعد رفع "الصبات" واعادة تاهيله وصيانته استعدادا لافتتاحه بالقريب العاجل. وتظهر الصور، جانبا من مبنى المسرح وحدائقه بعد رفع "الصبات" واعادة تاهيله وصيانته استعدادا لافتتاحه بالقريب العاجل.

ويضم مجمع المنصور، في ساحة الاحتفالات، وسط العاصمة بغداد، في مبناه مسرحاً ودار سينما ضمنها صالة سينما الفانوس السحري المخصصة للأطفال ، وقد اغلق بعد دخول القوات الاميركية الى العراق في العام 2003.

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