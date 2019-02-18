الجنائية المركزية: المؤبد لإرهابيين اثنين يحوزان 37 كغم من المواد المتفجرة

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين بالانتماء لتنظيم "داعش" ضبطت بحوزتهما مواد متفجرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المدانين ألقي القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية وضبطت بحوزتهم مواد متفجرة مخلوطة مع سماد اليوريا تزن 37 كغم معدة استهداف المواطنين".
وأضاف البيان، أن "المدانين اعترفا في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائهما لتنظيم داعش الارهابي وأن المواد كانت معدة لاستهداف المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد"، مبيناً ان "الحكم صدر وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".
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