مصدر يكشف عن مقترح لاستحداث وزارة جديدة بالحكومة العراقية

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي، الاثنين، عن وجود مقترح لاستحداث وزارة جديدة بالحكومة العراقية، مشيرا الى ان هذا المقترح ما يزال مطروحا وبقوة.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية أسفرت حتى الآن عن تقدم كبير، ليس على مستوى الوزارات الشاغرة، بل ملف إنهاء مناصب الوكالة كوكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات، وكذلك موضوع فتح ملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2003".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هذه الحوارات نتج عنها أيضا طرح مقترحات حلول وسط، من بينها استحداث وزارة أمنية جديدة بمسمى وزارة الأمن الوطني"، مشيرا الى ان "هذا المقترح الذي ما زال مطروح لغاية الان وبقوة، تسبب بخلافات بين بعض القيادات السياسية".

وكشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار طه الدفاعي، عن طرح اسماء جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع، مشيرا الى ان هنالك جدية ورغبة لدى جميع الكتل السياسية لحسم المتبقي من الكابينة الوزارية في الجلسات الاولى من بداية الفصل التشريعي المقبل.

