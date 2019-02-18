عودة 1087 نازحاً إلى مناطقهم في نينوى

الخليج 365/ بغدادأعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز، الاثنين، عن عودة 1087 نازحاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكنهم في محافظة نينوى خلال اليومين الماضيين.

وقال نوروز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نحو 1087 نازحا غادر خلال اليومين الماضيين مخيمات الجدعة والحاج علي ومدرج المطار وحمام العليل عائدا إلى مناطق سكناهم الأصلية في مناطق الشرقاط، الحضر، بعاج، تلعفر، تل عبطة، محلبية، بادوش، القوش، ربيعة، زمار، حميدات، سنجار، القراج، مخمور، القيارة إضافة إلى جانبي الموصل الأيمن والأيسر".



وأشار نوروز، إلى أن "عودة العوائل النازحة مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة والوزارات المعنية وتوفير باصات لإعادتها إلى مناطقها الأصلية، فضلا عن توزيع مواد غذائية بينها كمتاع للطريق".