تحقيق الرصافة تصدق اعترافات عصابة تلاعبت بتاريخ صلاحية الأدوية لبيعها في بغداد

صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، الاثنين، اعترافات عصابة تعمل على تغيير تاريخ صلاحية الادوية والمتاجرة بها في العاصمة بغداد.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "المتهمين ألقي القبض عليهم في حي طارق في العاصمة بغداد وضبطت بحوزتهم معدات ومكائن تستخدم في ارتكاب الجريمة كما ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية المتلاعب بتواريخ صلاحياتها معدة للبيع".
وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت الاجراءات كافة بحقهم بغية إحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
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