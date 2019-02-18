النوري: اسم الفياض مازال مطروحا للداخلية وتوافقات جديدة ستقطف ثمارها قريباً

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تحالف البناء بهاء الدين النوري، الاثنين، عن حصول توافقات جديدة بشان الوزارات المتبقية، مؤكدا أن ثمارها "ستقطف خلال وقت قريب"، فيما شدد على ان "فالح الفياض" ما زال حتى اللحظة المرشح المطروح رسميا لحقيبة الداخلية.

وقال النوري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك توافقات وتقارب حصل بين القوى السياسية بغية ايجاد آلية تقارب وتفاهم لحسم المتبقي من الكابينة الوزارية وتجاوز مرحلة التعنت بالموقف والتمسك بالقرار الذي لم يجعلنا نتقدم خطوة بالوزارات المتبقية ما اثر بشكل مباشر على عمل الحكومة"، مبينا ان "هناك توافقات جديدة بشأن الوزارات المتبقية حصلت وسيتم قطف ثمارها خلال وقت قريب".



واضاف النوري، ان "هناك العديد من الطروحات التي قدمت عبر وسائل الاعلام عن تقديم اسماء بديلة عن مرشح الداخلية وغيرها من السيناريوهات التي عرضت، لكن حتى اللحظة فان فالح الفياض هو المرشح المقدم من قبل رئيس الوزراء وتحالف البناء بشكل رسمي ولم يتم تغيره رسميا"، مشددا على ان "الاعتراضات كانت بالفترة السابقة على اسم شخص محدد من قبل الطرف الاخر، لكننا اليوم سنعمل على وضع اطر عامة للترشيح وستكون هي الفيصل في حسم حقيبة الداخلية".

واكد النوري، ان "هناك اتفاق على تمرير الوزارات وربما تكون بتغيير الاسماء لكن حتى اللحظة لم يتم طرح اسم معين لوزارة محددة وكل مايطرح من اسماء هي مجرد تسريبات اعلامية ولا توجد عليها مفاوضات رسمية".

وعقد تحالفا الفتح وسائرون اجتماعا بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد، في 11 شباط 2019، لمناقشة عدد من الملفات من بينها تفعيل ملف الخدمات والنهوض بواقع المحافظات واستكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي.

