النزاهة تعلن إحالة 11 وزيراً ومن بدرجته إلى القضاء

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن إحالة 11 وزيراً ومن بدرجته إلى القضاء و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم إلى القضاء خلال العام الماضي.

وقال رئيس الهيئة عزت توفيق جعفر في المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تقرير هيئة النزاهة السنوي لعام 2018، إنه "تمت إحالة 3070 متهما إلى القضاء خلال العام الماضي".

وأضاف، أن "عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ 11 وزيرا ومن بدرجته، صدر بحقهم 22 قرارا بالاحالة، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، صدر بحقهم 224 قراراٌ بالإحالة".



وأشار جعفر إلى "تنفيذ 441 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين الذين تم ضبطهم في تلك العمليات بلغ 464 متهما"، متابعاً أن "المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و (133,400) دولار أميركي".