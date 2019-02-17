قائد عسكري أميركي يجدد التزام بلاده بدعم العراق

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائي يتطلب تعاوناً والتزاماً من قبل المجتمع الدولي في دعم ومساندة البلدان المتضررة واعادة اعمارها، فيما جدد رئيس القيادة المركزي الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل التزام بلاده بدعم العراق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له".



وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على الالتزام بحماية السيادة العراقية، وأن وجود أية قوات لأغراض الدعم في مواجهة الارهاب هي بدعوة من الحكومة العراقية وضمن الأهداف المتفق عليها".

وأكد صالح، وفقاً للبيان، "أهمية تطوير التعاون الامني والعسكري بين البلدين الصديقين، ومساهمة الولايات المتحدة بتسليح وتطوير القدرات العسكرية للقوات الامنية العراقية".

وتابع، أن "القضاء على الإرهاب بصورة نهائية يتطلب تعاوناً والتزاماً من قبل المجتمع الدولي في دعم ومساندة البلدان المتضررة واعادة اعمارها"، مشيداً بـ"الدور الكبير للتحالف الدولي في القضاء على عصابات داعش الارهابية".

من جانبه جدد فوتيل، "التزام بلاده ووقوفها الى جانب العراق، وتطوير قدرات قواته الامنية تدريباً وتسليحاً".

