الصين والسويد والبرازيل تودع الكتل الكونكريتية ومكتب عبد المهدي يعلق

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية من السفارات الصينية والسويدية والبرازيلية في بغداد، فيما اشار الى قرار فتح الخضراء لا رجعة فيه.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365 انه "تم اليوم المباشرة برفع جميع الكتل الكونكريتية من السفارات الصينية والسويدية والبرازيلية في بغداد"، مبينا انه "سيتم رفع جميع هذه الكتل من باقي السفارات الاخرى".



واضاف البياتي ان "افتتاح منطقة الخضراء لا رجعة فيه"، مؤكدا "السعي لافتتاح جميع الشوارع المغلقة والمنطقة الخضراء 24 ساعة خلال الفترة القريبة المقبلة".

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة واخرى اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

