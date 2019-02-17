بالصور.. مقاول يرتكب "مجزرة" في الفرات وقائممقام الرمادي يصفه بـ"إرهاب جديد"

الخليج 365/ الانباراتهم قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم العوسج، الاحد، أحد المقاولين بارتكابه "مجزرة" في نهر الفرات المار بالقضاء، فيما وصف ذلك بـ"الارهاب الجديد".

وقال العوسج في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها الخليج 365، أن "بعض النفوس الضعيفة وقليلي الحياء وتجار الدماء قاموا برمي الأنقاض الخاصة بمشاريع تبليط الشوارع في نهر الفرات بلا تردد".



وأضاف العوسج انه "تم اصدار امر قبض بحقهم جميعا من قبل قاضي التحقيق وتم ايداعهم في التوقيف"، مشيرا الى "اننا سنمضي بإجراءاتنا الجزائية والمدنية للمطالبة بالتعويض".

وتابع ان "من بين هؤلاء هو المقاول الذي ينفذ شارع السندباد في الرمادي، حيث قام بارتكاب مجزرة في نهر الفرات بعد رمه الانقاض فيه"، واصفا "ذلك بإرهاب جديد ولكن بوجه اخر".

ودعا العوسج، أهالي الرمادي الى "المحافظة على نهر الفرات كونه يمثل ثروة مهمة لابناء الانبار خاصة والعراق عامة".

يذكر أن البنى التحتية في الرمادي ومعظم مدن الانبار تعرضت الى عمليات تخريب من قبل "داعش" وخلال والعمليات العسكرية ابان تحريرها من التنظيم، فيما كان للطرق والجسور نصيب من تلك الاعمال.



