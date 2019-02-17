نائب يتحدث عن وزراء تخطت ثرواتهم جميع رؤساء الولايات المتحدة

الخليج 365/ بغداداعتبر نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، إن هناك وزراء تتخطى ثروتهم ثروة جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا في ذات الوقت الى وجود وكلاء وزارات يمكن تشبيه ثروتهم وكأنهم يتقاضون رواتب ونثريات ومخصصات بقدر عمر النبي نوح (ع).

وقال بختيار شاويس في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلة من المليارديرات برزت، يقابلهم الملايين من المشردين والفقراء"، مشيرا إلى أن ذلك " دليل على أن الفساد أصبح ظاهرة متوغلة في جميع مفاصل الدولة العراقية".



وأوضح ان "هنالك مدراء عامون في هذا البلد يتجاوز واردهم السنوي رواتب وامتيازات 500 عام من خدمتهم الوظيفية"، مؤكدا أن "هناك وزراء تتخطى ثروتهم ثروة جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية".

اشار شاويس الى أن "هناك وكلاء وزارات يمكن تشبيه ثروتهم وكأنهم يتقاضون رواتب ونثريات ومخصصات بقدر عمر النبي نوح (عليه السلام)"، معتبرا أن "الوضع معقد الى درجة يتجاوز إصلاحه بكثير قدرة شخص لم يستطع خلال فصل تشريعي كامل إتمام تشكيلته الوزارية" في اشارة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اعلن الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019، تشكيل ومهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

