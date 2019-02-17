الديمقراطي الكردستاني: الادخار الاجباري انتهى وحكومة الاقليم ملتزمة باعادة ماتم استقطاعه

الخليج 365/ بغداداكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، ان قضية الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في اقليم كردستان "انتهت"، مشددا على ضرورة صرف الرواتب بشكل طبيعي بعد الاتفاق بين بغداد واربيل، فيما اشار الى ان حكومة الاقليم ملتزمة باعادة جميع المبالغ التي استقطعت من الموظفين حال توفر الوفرة المالية.

وقال صبحي المندلاوي في حديث لـ الخليج 365، ان "حكومة اقليم كردستان توجهت خلال الفترة السابقة لطريقة الادخار الاجباري من رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة النقدية بعد قطع موازنة الاقليم وماحصل من ازمة اقتصادية بسبب الخلافات مع بغداد بذلك الوقت"، مبينا ان "حكومة الاقليم اتفقت مع بغداد على قضية رواتب الموظفين بالاقليم وابعادها عن الخلافات السياسية وحتى ان حصلت بسبب واردات النفط وتصديره من الاقليم".



وأضاف المندلاوي، أنه "بعد الاتفاق مع بغداد فأن قضية الادخار الاجباري قد انتهت بعد اتخاذ حكومة الاقليم عدة خطوات ما يعني استمرار صرف رواتب الموظفين ولايوجد هنالك اي ادخار اجباري"، لافتا الى ان "الموظف بالاقليم اليوم يستلم رواتبه كاملة بشكل طبيعي شهريا وتم اعادة نسبة كبيرة من القطوعات الي مستواها السابق".

واكد المندلاوي، ان "الامور ستسير بشكل طبيعي وستعمل الحكومة بالاقليم على اعادة جميع المستحقات التي اخذت خلال فترة الادخار الاجباري الى الموظفين والتي كانت بين ثلاثة الى اربعة اشهر وهي ملتزمة باعادتها حال توفر وفرة مالية كونها بذمة الحكومة للموظفين".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، دعا في تصريحات صحفية حكومة اقليم كردستان إلى الغاء الوظائف الفضائية وانهاء نظام الادخار.