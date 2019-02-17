

افاد مصدر سياسي، الاحد، بأن الاتحاد الوطني اختار بيكرد طالباني كمرشح لرئاسة برلمان كردستان. الخليج 365/ بغدادافاد مصدر سياسي، الاحد، بأن الاتحاد الوطني اختار بيكرد طالباني كمرشح لرئاسة برلمان كردستان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الاتحاد الوطني اختار بيكرد طالباني مرشحه لرئاسة برلمان كردستان"، مبينا ان "الاتحاد تريث بالاعلان لحين توقيع الاتفاقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هناك انباء عن عقد اجتماع مساء اليوم بين الديمقراطي والاتحاد في اربيل لتوقيع الاتفاقية بشأن تشكيل حكومة كردستان".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الوطني يختار طالباني مرشحا لرئاسة برلمان كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.