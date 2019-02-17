شاويس يشبه "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد" بمثل شعبي كردي

الخليج 365/ بغدادشبه النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، الاحد، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالمثل الكردي الشعبي "اسم كبير وبلدة خربة".

وقال شاويس في حديث لـ الخليج 365، ان " رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن عن تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، كإنجاز وطني"، مبينا ان "العراق في آخر إحصائية لمنظمة الشفافية الدولية، جاء بالمركز الثالث عشر من حيث الدول الأكثر فسادا في العالم، من بين 180 دولة".



واضاف شاويس، ان "واردات النفط فقط خلال الأعوام 2004- 2018، تقارب الـ 1000 مليار دولار، ومع ذلك لم ينفذ في بغداد اي مشروع خدمي، بل إن الشوارع والطرق والجسور كانت أجمل وأنظف بكثير خلال أعوام التسعينيات مما هي عليه الآن مع بروز ثلة من المليارديرات، يقابلهم الملايين من المشردين والفقراء".

وشدد على "هذه الفروقات الطبقية الهائلة مع انعدام الخدمات الأساسية، خير دليل على أن الفساد أصبح ظاهرة متوغلة في جميع مفاصل الدولة العراقية".

واعتبر انه "بعد مرور 100 يوم من تسنم عبد المهدي مهام منصبه، يريد إبلاغ رسالة الى العراقيين بأنه يحارب الفساد ويواجه الفاسدين، لكن ما هو موجود على أرض الواقع مغاير تماما، حيث إن الوضع معقد الى درجة يتجاوز إصلاحه بكثير قدرة شخص لم يستطع خلال فصل تشريعي كامل، إتمام تشكيلته الوزارية".

واكد شاويس، ان "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ينطبق عليه المثل الكردي اسم كبير وبلدة خربة، فالاسم يبث الذعر في النفوس لهيبته، والبلدة الخربة العراق وصل الخراب فيه الى مستوى لا يرغب أحد في مجرد التفكير به".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اعلن الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019، تشكيل ومهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

