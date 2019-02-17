القضاء يفرج عن سائق القطار في الديوانية بعد تلقيه حكما بالحبس

الخليج 365/ بغداداعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، الافراج عن سائق القطار في الديوانية بعد تلقيه حكما بالحبس، فيما اشارت الى ان السائق لم يثبت ارتكابه إهمالا او رعونة او عدم مراعاة للقوانين والأنظمة والتعليمات.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية نظرت بالدعوى بعد طعن تقدم به نائب المدعي العام وبعد إجراء التدقيقات عليها قررت إلغاء التهمة بحق المتهم والافراج عنه".



واضاف أن "المتهم كان قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة واحدة على خلفية حادث دهس ادى الى وفاة احد الأشخاص"، مشيرا الى ان "محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية نقضت هذا الحكم وأفرجت عنه"".

وتابع ان "المحكمة أكدت في قرارها ان المسؤولية لا تقع على عاتق سائق القطار حيث لم يثبت ارتكابه إهمالا او رعونة او عدم مراعاة للقوانين والأنظمة والتعليمات".

يذكر ان القضاء اصدر في وقت سابق حكما بالسجن لمدة عام بحق سائق قطار دهس شخصا في الديوانية ادت الى مصرعه في الحال.

