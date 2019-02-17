العشرات من ذوي المهن الصحية ينظمون وقفة بالبصرة للمطالبة بحقوق وظيفية

الخليج 365/ البصرةنظم العشرات من المعاونين الطبيين والممرضين، الأحد، وقفة داخل مستشفى الصدر التعليمي في البصرة للمطالبة بمنحهم حقوق وظيفية من ضمنها زيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين.

وقال مراسل الخليج 365، في البصرة إن العشرات من العاملين في القطاع الصحي العام من ممرضين ومعاونين طبيين نظموا وقفة عند مدخل مستشفى الصدر اتعليمي الواقع في منطقة البراضعية، مبيناً أن المشاركين في الوقفة طالبوا بزيادة مخصصات الخطورة الى نسبة 100%، ورفع التسكين، واحتساب الشهادة الدراسية الأعلى للحاصلين على شهادات أثناء الخدمة، ومنحهم قطع أراض سكنية، وشمولهم مع عوائلهم بالتأمين الصحي.



يذكر أن الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية العامة في البصرة تدهورت كثيراً خلال الأعوام القليلة الماضية، وتواجه غالبية المستشفيات نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية، فمن المظاهر الشائعة لجوء المرضى الراقدين في مستشفيات عامة الى شراء أدوية وعلاجات من صيدليات أهلية، كما توجد في المحافظة مشاريع بناء مستشفيات متلكئة منذ أعوام بسبب الإهمال، ومن أبرزها المستشفى التركي الذي لم يفتتح على الرغم من شبه انجازه منذ أعوام.