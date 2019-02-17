مهندسون زراعيون يتظاهرون في البصرة للطالبة بفرص عمل والنهوض بالزراعة

الخليج 365/ البصرةشارك العشرات من المهندسين الزراعيين في البصرة، الأحد، في تظاهرة قرب مديرية الزراعة في المحافظة لمطالبة الحكومة بالاهتمام بالقطاع الزراعي ومنحهم المزيد من الحقوق الوظيفية وتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام للعاطلين منهم.

وقال مراسل"الخليج 365" في البصرة إن "نقابة المهندسين الزراعيين نظمت تظاهرة سلمية قرب مقر مديرية الزراعة الواقع في منطقة العشار شارك فيها العشرات من أعضائها الذين طالبوا الحكومة بمنحهم المزيد من الحقوق الوظيفية، بما في ذلك صرف مخصصات هندسية وتخصيص قطع أراض سكنية لهم، فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين منهم"، مبيناً أن "المتظاهرين طالبوا أيضاً بتعويض المزارعين المتضررين خلال الأعوام الماضية من أزمة ملوحة المياه".



ولفت المراسل الى أن "المشاركين في التظاهرة طالبوا الحكومة أيضاً بالنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة".

يذكر أن القطاع الزراعي في البصرة شهد انهياراً كبيراً خلال الأعوام الماضية لأسباب من أبرزها تفاقم أزمة ملوحة مياه شط العرب، وضعف الدعم الحكومي للمزارعين، وعدم السيطرة كلياً على استيراد المحاصيل الزراعية المنافسة للمحاصيل المحلية.

