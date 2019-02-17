عرب وتركمان كركوك يرفضون انعقاد مجلسها خارج المحافظة

الخليج 365/ كركوككشف مصدر في مجلس محافظة كركوك، الاحد، عن رفض المجموعة العربية والكتلة التركمانية لعقد اجتماع للمجلس خارج القاعة التشريعية في محافظة كركوك.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "الاعضاء العرب والتركمان في مجلس المحافظة رفضوا حضور اية جلسة تعقد برئاسة ريبوار فائق عبدالمجيد احتجاجاً على هروبه وإدانته من القضاء العراقي وصدور حكم غيابي ضده".

وحذر المصدر ان "انعقاد اي جلسة لمجلس المحافظة او المشاركة فيها خارج كركوك تعتبر مخالفة للقانون ويودي إلى جر المحافظة لأوضاع غير طبيعية وان مخرجات وقرارات الاجتماع تعد باطلة وليست لها قيمة قانونية".



ودعا المصدر إلى" معالجة الوضع الإداري للمجلس وفق الآليات الدستورية والقانونية والتوافق بين مكونات المحافظة"، مشددًا على ان "النهج الإحادي لأي قائمة او مكون يضر بالتعايش السلمي بين مكونات المحافظة".

وبين المصدر ان "النواب العرب والتركمان عن المحافظة اكدوا على دعم خطوة اعضاء المجلس المحافظة من المكونين في رفض انعقاد الجلسة للمجلس خارج المحافظة".

يذكر بأن القضاء العراقي اصدر ،في 26 كانون الاول 2018 ، مذكرة قبض وحكم بالحبس 6 اشهر على رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة ريبوار طالباني.

واتفق الحزبان الكرديان الرئيسان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، في 5 شباط 2019، على عقد جلسة لبرلمان الاقليم، واخرى لمجلس محافظة كركوك في تاريخ 18 شباط 2019.

