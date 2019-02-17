نائب يخاطب الادعاء بشأن تزوير معاملات شراء ادوية بوزارة الصحة بمبلغ 61 مليار

الخليج 365/ بغدادكشف عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الاحد، بالوثائق عن وجود شبهات فساد وتزوير في معاملات شراء الادوية بوزارة الصحة، مبينا ان الوزارة قامت ايضا بشراء ادوية غير منقذة للحياة وباسعار عالية جدا.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك وثائق تبين وجود شبهات فساد وتزوير في معاملات شراء الادوية بعهد وزير الصحة السابقة عديلة حمود وبالتعاون مع المفتش العام للوزارة".



وتبين الوثيقة وجود شبهات فساد وتزوير في معاملات شراء الادوية لسنتي 2014-2015 وبطريقة الشراء المباشر وما عدا الشراء عن طريق العقود الاستيرادية بمبلغ 61 مليار و900 مليون و786 الف و448 ديناروذلك من خلال عدم صحة صدور بعض الوصولات التي جلبها من لجنة المشترلايات".

كما اشارت الوثيقة الى ان الوزارة قامت ايضا بشراء ادوية غير منقذة للحياة وباسعار عالية جدا تتجاوز صلاحيات الشراء، اضافة الى شراء ادوية من شركات غير مسجلة وغير مفحوصة.



