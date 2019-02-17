الحزب الديمقراطي يجتمع اليوم بحضور البارزاني للرد على مطالب الاتحاد الوطني

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر سياسي، الاحد، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيجتمع اليوم بحضور رئيسه مسعود بارزاني للرد على مطالب الاتحاد الوطني.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المجلس القيادي للحزب الديمقراطي يعقد اليوم اجتماعا مهما بحضور رئيس الحزب مسعود بارزاني".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك جاء للرد رسميا على مطالب الاتحاد الوطني بشأن توقيع الاتفاقية".



واكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء الماضي، ان اجتماع برلمان كردستان بشباط الجاري مرتبط بتوقيع الاتفاقية مع الحزب الديمقراطي، فيما شدد على ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات.

وعقد الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، في 15 كانون الثاني الماضي، اجتماعاً في أربيل على مستوى المكتب السياسي، بإشراك مسؤولي جهازي الاستخبارات في كلا الحزبين، لبحث تفاصيل تشكيل حكومة الاقليم.

ومن ابرز شروط الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة هي تشكيل محكمة عليا مستقلة، على غرار المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، تكون مهمتها الفصل في القضايا الخلافية المستعصية بين القوى السياسية، ولا سيما الحزبين الحاكمين، وتشكيل هيئة مالية عليا، مهمتها الإمساك بالملف المالي للإقليم بكل تفاصيله، فضلاً عن المطالبة بإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على مستوى العراق والدول الأخرى، على نحو شفاف بالنسبة لجميع الأطراف، وتشكيل لجنة تتولى تطبيع الأوضاع في كركوك، تمهيداً لانتخاب محافظ جديد لها.

