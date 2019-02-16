وفاة قيادي بارز في الحشد بحادث سير على الطريق الرابط بين البصرة وبغداد

الخليج 365/ البصرةأفاد مصدر في دائرة صحة البصرة، السبت، بأن القيادي البارز في الحشد الشعبي داغر الموسوي لقي مصرعه بحادث سير على الطريق السريع الرابط بين البصرة وبغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "آمر اللواء السابع (لواء المنتظر) داغر الموسوي فارق الحياة من جراء انقلاب المركبة التي كان يستقلها لدى مرورها على الطريق السريع الرابط بين البصرة وبغداد"، مبيناً أن "الموسوي تم نقله بسرعة الى مستشفى الفيحاء العام في البصرة، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة قبل بلوغ المستشفى".



يشار الى أن داغر جاسم الموسوي كان من السياسيين البارزين على مستوى البصرة، إذ كان أحد أعضاء مجلس المحافظة بدورته الأولى، ثم نائباً عن البصرة ضمن التحالف الوطني، وشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون العشائر، وتمكن في حينها بالاستفادة من علاقاته الواسعة من حل بعض النزاعات العشائرية المسلحة التي كانت تربك الوضع الأمني، كما تولى رئاسة حركة سيد الشهداء الإسلامية، وبعدها أصبح نائباً لأمين عام حركة الجهاد والبناء التابعة لتيار شهيد المحراب، وبعد منتصف عام 2013 لعب دوراً فاعلاً في تأسيس ائتلاف البصرة أولاً، وأواخر عام 2015 اعتزل العمل السياسي وتفرغ للعمل كقيادي في الحشد الشعبي، فبعد فتوى الجهاد الكفائي تولى الموسوي تأسيس وقيادة لواء المنتظر الذي يضم مئات المقاتلين الذين شاركوا خلال الحرب ضد (داعش) في عمليات عسكرية كثيرة مع فصائل الحشد الشعبي الأخرى، منها عمليات تحرير جرف الصخر في محافظة بابل، ومنطقة اليوسفية الواقعة جنوب بغداد، ومنطقة النباعي في محافظة صلاح الدين، ومحاصرة وتطويق مدينة تكريت، إضافة الى منطقة الثرثار في محافظة الأنبار.