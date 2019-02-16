نائب يعتزم جمع تواقيع استجواب وزير النفط

الخليج 365/ بغداداعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، السبت، ان وزير النفط ثامر الغضبان اعفى مدير عام الرقابة الداخلية بالوزارة، عازيا ذلك الى تقديمه تقريرا للوزير يبين انه لا جدوى اقتصادية من بيع نفط القيارة بعكس رأي شركة سومو، فيما اشار الى انه يعتزم جمع تواقيع لاستجواب الوزير داخل قبة البرلمان.

وقال احمد الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير النفط اعفى مدير عام الرقابة الداخلية بالوزارة خضير عباس عبد على خلفية تقديمه تقرير للوزير يبين انه لا جدوى اقتصادية من بيع نفط القيارة بعكس رأي شركة سومو الذي كان مغاير لرأيه حيث حملها المسؤولية عن الخسائر الحاصلة في نفط القيارة"، مبينا ان "الوزير استبعد الشخص رغم اننا لسنا بمعرفة به ولم نحصل على الوثيقة المتعلقة برأيه منه بل عن طريق رسمي وبعلاقات خاصة ولاتربطني اي علاقة بخضير عباس وكل مانعرفه عن هذا الشخص ان رأيه متطابق مع المنطق والعقل بما يخص بيه نفط القيارة".



واضاف الجبوري، ان "نفط القيارة يباع الان ب21 دولارا لكن اذا تم تحويله الى زيت الوقود فسيتم بيع الطن منه ب241 دولارا وهذا فرق كبير جدا وسيحقق طفرة نوعية لاقتصاد العراق والمحافظة"، لافتا الى ان "سومو بمديرها علاء الياسري ومشرفه مديرها السابق فلاح العامري والذي اعاده وزير النفط وجعله مستشار ومشرف على سومو".

وبين ان "فلاح العامري بالدورة السابقة طالبنا بحضوره الى مجلس النواب ولم يحضر وقام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باعفاءه من مهامه كي يخلصه من المساءلة"، مشددا على انه "سيعمل على استجواب ثامر الغضبان على خلفية بيه نفط القيارة دون جدوى اقتصادية واعفاء موظف من منصبه لانه قال المنطق والراي القانوني لخدمة المصلحة العامة".

واكد الجبوري ان "هناك العديد من النواب اتصلوا بي وابلغوني تأييدهم لموقفي ووعدوا بانهم سيكونو اول الموقعين على طلب استجواب الغضبان".

