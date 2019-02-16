عطلة للمدارس في واسط يومين

الخليج 365/ واسطاعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، عن تعطيل الدوام في المدارس ليومين فقط، مبينا ان ذلك جاء لفسح المجال امام الملاكات التعليمية في تربية المحافظة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من اجل فسح المجال امام الملاكات التعليمية في تربية واسط للمطالبة بحقوقهم المشروعة وبناءً على الطلب المقدم من نقابة المعلمين حول استحصال الموافقات الرسمية للقيام بوقفات جماعية للملاكات التعليمية في المحافظة للإيصال صوتهم للجهات المعنية لتحقيق جملة من المطالب التي يعتقدون انها تمثل حاجة ملحة لتلك الشريحة، وجهنا تربية واسط لمنح عموم الملاكات التربوية اجازة ليومي الاحد والاثنين وتعطيل الدوام الرسمي للمدارس".



واضاف ان "الدوام الرسمي للمدارس في الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة سيستأنف يوم الثلاثاء المقبل"، داعيا "جميع دوائر البلدية والفرق التطوعية القيام بحملة تنظيف وسحب مياه الامطار من المدراس خلال يومي العطلة".