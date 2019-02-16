حالة الطقس لايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلة

الخليج 365/ بغداداعلنت الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس لايام غدا الاحد وبعد غد الاثنين اضافة الى يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلة.

السبت

المنطقة الوسطى: طقس صحو الى غائم جزئي، وانخفاض بدرجات الحرارة قليلا، والمنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم مع تساقط امطار وضباب خفيف ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عما سجل عن يوم امس.

كما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا مع بعض الغيوم، فيما ستنخفض درجات الحرارة عدة درجات عن يوم امس.



الاحد

سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق.

اما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائم جزئي واحيانا غائم مع زخات مطر خاصة بالاقسام الشرقية وضباب خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، كما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة السابق.

الاثنين



في المنطقة الوسطى يكون طقس صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما المنطقة الشمالية يكون طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة زخات مطر رعدية، وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس طقس غائم مع تساقط زخات مطر رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

الثلاثاء

الطقس في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، اما المنطقة الشمالية فيكون طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

وفي المنطقة الجنوبية يكون طقس غائم مع زخات مطر رعدية احيانا يتحول الى غائم جزئي فيما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق.

الاربعاء



الطقس في المنطقة الوسطى يكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما المنطقة الشمالية يكون الطقس فيها صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

اما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.



