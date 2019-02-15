بالفيديو: النفط يتدفق من أنابيب المياه الصالحة للشرب في منازل حي الغدير

من الغريب ان تصحو ذات يوم وتتفاجأ بنزول النفط من انبوب المياه. وربما يجد البعض هذا الامر تعجيزي او مستحيل، لكنه حدث فعلا في منطقة حي الغدير بمحافظة كربلاء.

وقد اعترفت دائرة ماء كربلاء بوجود روائح المشتقات النفطية في انابيب المياه التي من المفترض ان تكون صالحة للشرب. وعزت المشكلة الى وجود تسريب للوقود من قبل احدى المولدات الكهربائية التي تقع فوق الانبوب المزود للمياه لتلك المنطقة.



ويشار الى ان الكثير من المناطق عاشت اجواء مدينة البندقية الايطالية التي تطفو بيوتها فوق المياه. والكثير من المناطق استخدمت الزوارق للتنقل بين الشوارع، وربما بدأنا نقترب من تزويد السيارات من انابيب المياه، نعم هذه الميزة التي لم يتوصل لها علماء اليابان ربما ستكون قريبا في العراق.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

