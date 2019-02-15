بالفيديو: التكنولوجيا تقضي على الروتين الممل داخل دائرة جوازات الكاظمية

الى ذلك، المواطنون اثنوا على الجهود المبذولة من قبل موظفي ومنتسبي ومراتب هذه الدائرة، واشادوا ايضا بحسن التعامل معهم وسرعة الاجراءات.
واعرب آخرون عن املهم بان تقوم المؤسسات الحكومية بالاسراع في اعتماد الادوات التكنولوجية، وتبسيط الاجراءات البيروقراطية القاتلة، لترفع عن كاهلهم معاناة المراجعات المتعددة والطوابير المستمرة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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