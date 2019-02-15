بالفيديو: التكنولوجيا تقضي على الروتين الممل داخل دائرة جوازات الكاظمية

دخول التكنولوجيا كأداة رئيسة لعمل مفاصل مديرية جوازات الكاظمية، اسهم بشكل كبير في القضاء على الروتين الذي كان يتسبب بطوابير طويلة من المراجعين، والتي كان يشكو منها المواطن، لتنجز المعاملات الان بسرعة قياسية.

الى ذلك، المواطنون اثنوا على الجهود المبذولة من قبل موظفي ومنتسبي ومراتب هذه الدائرة، واشادوا ايضا بحسن التعامل معهم وسرعة الاجراءات.

واعرب آخرون عن املهم بان تقوم المؤسسات الحكومية بالاسراع في اعتماد الادوات التكنولوجية، وتبسيط الاجراءات البيروقراطية القاتلة، لترفع عن كاهلهم معاناة المراجعات المتعددة والطوابير المستمرة.



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