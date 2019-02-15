بالفيديو: مؤسسات خيرية ترعى الايتام بعد أن عجزت الحكومة عن توفير أبسط حقوقهم!

الايتام... يبحثون عن حقوقهم المغيبة في ظل حكومات متعاقبة تجاهلتها، لتأخذ المؤسسات الخيرية دورها وترعى هذه الفئة وتقدم لهم ما يمكن ان يزرع البسمة على وجوههم التي غيرت الدموع ملامحها، بعد ان فقدوا اعز ما يملكون.

الاهتمام بالايتام من قبل التجار ورجال الاعمال واصحاب المحلات، هو ما دعت اليه المؤسسات الخيرية بعد ان طرقت جميع ابواب الحكومة... لكن من دون جدوى.

بعد ان غيب الموت ذويهم واوصدت الحكومة ابوابها بوجههم، بات الايتام ينتظرون الرحمة من قلوب الذين يمتلكون الانسانية ويلتزمون بتعاليم الرب الذي اوصى بهم، لعلهم يجدون بابا يحقق تطلعاتهم للعيش بكرامة.



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