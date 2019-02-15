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بالفيديو: مؤسسات خيرية ترعى الايتام بعد أن عجزت الحكومة عن توفير أبسط حقوقهم!

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الايتام... يبحثون عن حقوقهم المغيبة في ظل حكومات متعاقبة تجاهلتها، لتأخذ المؤسسات الخيرية دورها وترعى هذه الفئة وتقدم لهم ما يمكن ان يزرع البسمة على وجوههم التي غيرت الدموع ملامحها، بعد ان فقدوا اعز ما يملكون.

الاهتمام بالايتام من قبل التجار ورجال الاعمال واصحاب المحلات، هو ما دعت اليه المؤسسات الخيرية بعد ان طرقت جميع ابواب الحكومة... لكن من دون جدوى.

بعد ان غيب الموت ذويهم واوصدت الحكومة ابوابها بوجههم، بات الايتام ينتظرون الرحمة من قلوب الذين يمتلكون الانسانية ويلتزمون بتعاليم الرب الذي اوصى بهم، لعلهم يجدون بابا يحقق تطلعاتهم للعيش بكرامة.



يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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