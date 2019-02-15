شهدت محافظة البصرة، الجمعة، انطلاق تظاهرتين تطالبان باجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين وايجاد فرص عمل للعاطلين.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من اهالي قضاء شط العرب الواقع شرق محافظة البصرة خرجوا في تظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل للعاطلين، واجراء اصلاحات تشمل اقالة القائمقام ومدير البلدية في القضاء.
واضاف المراسل، اما التظاهرة الثانية فهي قرب ديوان محافظة البصرة في منطقة المعقل، والمشاركون فيها يطالبون بالنهوض بالوضعين الاقتصادي والخدمي في البصرة، وتنفيذ اصلاحات، ومحاسبة الفاسدين، وتوفير فرص عمل.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرتان في البصرة للمطالبة بإجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.