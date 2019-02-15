تظاهرتان في البصرة للمطالبة بإجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين

الخليج 365/ البصرةشهدت محافظة البصرة، الجمعة، انطلاق تظاهرتين تطالبان باجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين وايجاد فرص عمل للعاطلين.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من اهالي قضاء شط العرب الواقع شرق محافظة البصرة خرجوا في تظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل للعاطلين، واجراء اصلاحات تشمل اقالة القائمقام ومدير البلدية في القضاء.

واضاف المراسل، اما التظاهرة الثانية فهي قرب ديوان محافظة البصرة في منطقة المعقل، والمشاركون فيها يطالبون بالنهوض بالوضعين الاقتصادي والخدمي في البصرة، وتنفيذ اصلاحات، ومحاسبة الفاسدين، وتوفير فرص عمل.

