الاتحاد الكردستاني يعلن الاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني على اختيار محافظ لكركوك بالتوافق

الخليج 365/ كركوكاعلن المتحدث الرسمي بأسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة الجمعة، توصل حزبه مع الديمقراطي الكردستاني، لاختيار محافظ جديد لكركوك بالتوافق مع جميع المكونات الاخرى في المحافظة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بيرة مع المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد عقب انتهاء اجتماع الحزبين الذي عُقد بالسليمانية.

وقال بيره في المؤتمر بخصوص اجتماع مجلس محافظة كركوك المرتقب انه "سيتم عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في الموعد المقرر يوم 18 من شهر شباط الجاري".



واوضح ان "مسألة تسمية محافظ جديد لكركوك ستكون بالتوافق، وبرضى جميع المكونات بالمحافظة".

وبشأن مكان عقد الاجتماع، قال المتحدث بأسم الاتحاد الوطني، ان "تحديد مكان عقد الاجتماع، متروك لاعضاء المجلس والموضوع الاهم بالنسبة لنا، هو التوصل الى اتفاق مشترك مع الديمقراطي لاختيار المحافظ مقارنة بمكان عقد الاجتماع".

