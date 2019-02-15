القبض على ثلاثة أشخاص زورا سندات أراضي تقدر بالمليارات في كربلاء

الخليج 365/ كربلاءأفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، الجمعة، بالقبض على ثلاثة أشخاص زورا سندات عقارية لأراضي تقدر بالمليارات في المحافظة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب القت، اليوم، القبض على ثلاثة اشخاص لقيامهم بتزوير سندات عقارية لأراضي تقدر بالمليارات".

واضاف، المصدر أن "عملية إلقاء القبض جاءت وفق الماده٢٨٩"، مشيرا الى "ارسال المتهمين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجرات القانونية".

