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القبض على ثلاثة أشخاص زورا سندات أراضي تقدر بالمليارات في كربلاء

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الخليج 365/ كربلاء
أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، الجمعة، بالقبض على ثلاثة أشخاص زورا سندات عقارية لأراضي تقدر بالمليارات في المحافظة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب القت، اليوم، القبض على ثلاثة اشخاص لقيامهم بتزوير سندات عقارية لأراضي تقدر بالمليارات".

واضاف، المصدر أن "عملية إلقاء القبض جاءت وفق الماده٢٨٩"، مشيرا الى "ارسال المتهمين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجرات القانونية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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