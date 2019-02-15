العشرات يتظاهرون جنوب بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات

نظم العشرات من اهالي منطقة حي المعامل جنوب بغداد، الجمعة، تظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات.
وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن " نحو 300 شخص من اهالي منطقة حي المعامل، جنوب بغداد، نظموا، صباح اليوم، تظاهرة ضمن منطقة حي اكد، قرب فلكه حي النصر، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي".
واشار الى أن "المتظاهرين رفعوا لافتات كتبوا عليها مطالباتهم في تحسين الخدمات المقدمة وتوفير الماء والكهرباء".
وتشهد بعض مناطق العاصمة بغداد بشكل شبه مستمر، تظاهرات سلمية ينظمها الاهالي للمطالبة بحقوقهم من الخدمات.
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