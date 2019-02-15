ترجيحات بتوقيع الديمقراطي مع الاتحاد اتفاقا نهائيا وعقد جلسة برلمان الاقليم الاثنين

الخليج 365/ بغداداكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الجمعة، ان مسودة اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني تم التوصل اليها ومن المتوقع ان يتم التوقيع على صيغتها النهائية خلال اجتماع يعقد يوم غد السبت، فيما رجح عقد جلسة برلمان الاقليم الاثنين المقبل لانتخاب هيئة الرئاسة.

وقال المندلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات التي جرت بين الديمقراطي من جهة والاتحاد الوطني والتغيير كلا على حدة من جهة اخرى افضت على اتفاق بان تعقد جلسة برلمان الاقليم الاثنين المقبل الساعة الحادية عشر صباحا لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان"، مبينا ان "الاتفاق يمثل مسودة اتفاق سياسي بين الحزبين الرئيسيين ويشمل جميع النقاط التي كانت مثار جدل بالفترة الماضية".



واضاف المندلاوي، ان "الاتفاق يتضمن عدة محاور ابرزها العمل المشترك بين الحزبين في برلمان وحكومة كردستان وفي كركوك وبغداد كما نص على ان يكون هناك توافق مع باقي الاحزاب الكردستانية والمكونات بما يضمن حماية شعب كردستان وتقديم الخدمات وتشكيل الحكومة والتوافق بالرؤى والذهاب الى بغداد بنظرة مشتركة"، لافتا الى ان "مسودة الاتفاق نتوقع ان يتم التوقيع عليها بصيغتها النهائية في اجتماع قد يعقد يوم غد السبت بين الديمقراطي والاتحاد بعد وضع اللمسات النهائية عليه".

واكد المندلاوي، "نتوقع ان يتم تشكيل حكومة الاقليم خلال الفترة القريبة المقبلة بشراكة اغلب الاحزاب باستثناء الاحزاب التي طالبت بان تكون ضمن المعارضة"، مشددا على ان "الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بينهما اتفاق إستراتيجي ناجح وقد يكون تجمد بسبب بعد الخلافات التي حصلت بالفترة السابقة والاتفاق اليوم هو امتداد له وليس اتفاق جديد وهو يتضمن مشتركات سياسية وعمل مشترك وتوجه نحو كل الملفات ومن بينها قضية واردات النفط وكركوك بكل شفافية".

واستبعد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، الجمعة 8 شباط 2019، تشكيل حكومة فاعلة في اقليم كردستان تستطيع ان تخدم المواطن الكردستاني، لافتا الى أن المفاوضات الأخيرة بين الحزبين الرئيسيين في الاقليم اقتصرت على توزيع المناصب.

