وزير الهجرة للسفير الهولندي: نرفض العودة القسرية للعراقيين من بلدان المهجر

الخليج 365/ بغدادشدد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، على رفض العودة القسرية للعراقيين من بلدان المهجر، مؤكدا ضرورة تأمين العودة الطوعية.

وقال مكتب الوزارة الاعلامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الهجرة شدد لدى استقباله السفير الهولندي في العراق ماتايس فولترس في مقر الوزارة ببغداد، على ضرورة إن تكون عودة العراقيين المتواجدين في المملكة الهولندية والدول الأخرى طوعية وليست قسرية".



وأكد موسى "ضرورة إيجاد حلول مناسبة وسبل تأمين العودة الطوعية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم ولتكن تجربة ناجحة وخطوة للعمل مع دول الاتحاد الأوربي".

وبين الوزير ان "الحكومة العراقية تعمل وفق استراتيجية تؤكد على احترام حقوق الأنسان وحل قضايا اللاجئين بشكل أنساني ودائمي عن طريق احترام خيارات الشخص اللاجئ ضمن المعايير المعتمدة دولياً".

إلى ذلك أشاد فولترس، وفقا للبيان، "بالإنجازات التي قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين لفئات عنايتها خصوصا خلال فترة دخول العصابات الأجر أمية (داعش) لبعض المحافظات ونزوح الملايين منها".

ونقل البيان عن السفير الهولندي تأكيده "عزم حكومة هولندا بدعم العراق لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة وفتح آفاق اقتصادية بين البلدين وتأمين فرص عمل من خلال التركيز على الجوانب المهمة بضمنها الزراعي والموارد المائية".