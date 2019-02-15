المهندس: الحشد الشعبي سيواصل تطهير جيوب الإرهاب في أطراف سامراء

الخليج 365/ بغدادقدم القيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الجمعة، تعازيه إلى قائد محور سامراء بمصرع ثمانية مقاتلين من سرايا السلام بانفجار امس، فيما أكد أن الحشد سيواصل الثبات لتطهير بقايا جيوب الإرهاب في أطراف "المدينة المقدسة" سامراء.

وقال المهندس، في برقية التعزية، ووردت نسخة منها الى الخليج 365، "ببالغ الحزن والفخر تلقينا نبأ استشهاد الكوكبة المجاهدة من لواء ٣١٣ ولواء ٣١٤ التي تدافع عن حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء المقدسة".



واضاف "نحن إذ نعزي ونبارك باستشهاد هذه الثلة المؤمنة في معركة الدفاع عن الارض والمقدسات، فإننا على يقين بأن الإخوة في الحشد الشعبي سيُواصلون الثبات لتطهير بقايا جيوب الإرهاب في أطراف المدينة المقدسة كما عهدناهم حماة للعسكريين".

ولقي ثمانية مقاتلين من فصيل سرايا السلام التابع الى التيار الصدري مصارعهم امس الخميس، اثر انفجار عبوة ناسفة في اطراف مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين.

