بالوثائق.. وزير النفط يصدر امرا وزاريا باستبدال وكلاء ومدراء عامين

الخليج 365/ بغدادتنشر الخليج 365، امرا وزاريا صادرا عن وزير النفط ثامر الغضبان يقضي باستبدال وكلاء ومدراء عامين.

وجاء في الامر الوزاري الصادر، اليوم الخميس 14 شباط 2019، بعد موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بأن يتولى معتصم اكرم حسن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج بدلا عن منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية.

كما نص الامر الوزاري على أن يتولى حامد يونس صالح الزوبعي منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية بدلا عن منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز.



ونص الامر ايضا على أن يتولى معتصم اكرم حسن منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز بدلا عن منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع.

ونص امر الغضبان كذلك على أن يتولى كريم حطاب جعفر منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع بدلا عن منصب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج.

وأمر وزير النفط ايضا، بأن يتولى علي معارج صويدج منصب مدير عام دائرة التدريب والتطوير بدلا عن منصب مدير عام الدائرة الاقتصادية، وذكلك تعيين هشام ياس شعلان بمنصب مدير عام الدائرة الاقتصادية وكالة.

ونص أمر الغضبان ايضا على اعفاء خضير عباس عبد من منصب مدير عام دائرة الرقابة الداخلية وكالة، وتعيين حسن عناد رشيد جبر بمنصب مدير عام الدئرة المذكورة.





